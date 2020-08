Ce dimanche en soirée, la direction du RAEC Mons 44 a été avisée d’un cas de Covid-19 dans l’équipe de l’AFC Tubize. Or, le mercredi 5 août, soit quelques jours auparavant, les deux équipes se sont rencontrées pour une joute amicale au stade Tondreau.

Suite à cette annonce, la direction du RAEC Mons 44 a décidé de tester l’ensemble des joueurs de l'équipe A et le staff ce lundi soir.

"Notre club a directement pris les devants et a souhaité ne prendre aucun risque. La santé de nos joueurs, de notre staff et de leurs proches passe avant tout", explique la direction du club. "En attente des résultats des tests, qui devraient arriver d’ici 48h, nous avons décidé d’annuler les prochaines échéances de l’équipe."

En cette période particulière, le principe de précaution prévaut. Le club a également décidé de mettre à l’arrêt son Centre de formation (Mons et site de Genly) durant les prochaines 48h: "Même si toutes les mesures de précaution sont d’application au sein de notre Centre de formation, il vaut mieux attendre les résultats des tests de l’équipe première et ne prendre aucun risque avec nos jeunes, leurs familles et les staffs plutôt que de s'accrocher à l'un ou l'autre entrainement."

Les permanences abonnements prévues ce mardi et mercredi au centre de formation sont reportées. De nouvelles dates seront communiquées très prochainement.