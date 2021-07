Après plusieurs mois d’inactivité, c’était l’heure de la reprise des entraînements pour les Francs Borains ce lundi en début de soirée sur un des terrains annexe du Stade vedette. Quatre-vingts minutes d’exercices avec un mélange de physique et de technique. Le bonheur se lisait sur les visages des 24 joueurs et du staff, heureux de reprendre le travail collectivement, un peu moins de deux mois avant le début du championnat, le 12 septembre face à l’URLC. Voilà qui laisse encore le temps à Dante Brogno de préparer son équipe en douceur.

"On s’est mis autour d’une table avec le staff médical, et on a convenu de reprendre en douceur afin d’éviter les blessures, avec une séance un jour sur deux pendant les deux premières semaines. Le but étant de ne pas les mettre dans le rouge. La préparation commencera véritablement à partir de 1er août."

Plusieurs matchs amicaux sont déjà au programme, le 31 de ce mois contre Mouscron, le 4/8 à la RUSGTH, le 7/8 à Molenbaix pour un tournoi triangulaire avec Feignies. Ensuite, les Borains partiront en stage du 9 au 11/8 à la Freineuse (Hôtel Olympique) à Spa. Sur le retour, ils joueront à Rochefort, avant d’entamer la coupe de Belgique le 15 août. Ils s’adapteront par rapport à la coupe, mais affronteront le Sporting de Charleroi le 25/8.

Découvrir et vite apprendre

Vu la situation et l’impossibilité de visionner, il n’a pas été évident de recruter. Cependant, quatre nouveaux joueurs sont venus renforcer le noyau et le club ne compte pas en rester là. "En effet, on a recruté via des vidéos, avec l’aide de managers ou d’entraîneurs interposés. Ainsi, Alouache Wilcem (def. central - Cannes), Armand Niankou (def. central ou milieu - FC Liège), Axel Lauwrensens (- Union) et Alessio Cauffriez (attaquant) ont été transférés et il y en aura encore, puisque deux joueurs sont à l’essai jusqu’à la fin du mois, et on cherche encore un gardien", soulignait le coach borain, avant de nous parler de ses attentes et ses craintes pour cette saison tant attendue. "Les noyaux dans les différents clubs ont beaucoup changé, cela va donc être une découverte. Mais, pour une première année à cet échelon, nous espérons faire bonne figure, en s’approchant pourquoi pas des six premières places. Pas question de se mettre la pression. Nous allons affronter des équipes qui ont de l’expérience. Et ma crainte se situe justement à ce niveau car certains joueurs n’ont jamais évolué dans cette division, c’est pour cela que nous avons transféré des gars comme Wilcem ou Niankou."





GLB sur le terrain puis face aux supporters

Juste avant le début de l’entraînement, George-Louis Bouchez, le président du club, ainsi que Roy Louwy (successeur de Roland Louf), ont fait un discours sur la pelouse, avant de se réunir avec les supporters.

Le but de cette réunion, qui a duré plus d’une heure et demie et qui s’est passée dans la bonne humeur, étant de présenter le nouveau directeur général, mais aussi de répondre aux questions de ces supporters inquiets du départ de Roland Louf.





Deux joueurs en test

© PFPHOTOGRAPHY.BE

En plus de 4 renforts, deux joueurs sont en test à l’entraînement jusqu’à la fin du mois. Une décision les concernant sera certainement prise après la rencontre amicale face à Mouscron le 31 juillet. Le premier est un latéral gauche, Tousseny Touré, et le second un attaquant de 22 ans nommé Mike Kenny Ebui.