Le 13 juin, une semaine après sa défaite au premier tour du Mondial, à Paris, face à la Péruvienne Carbajal, Anne-Sophie Jura annonçait sur sa page Facebook qu’elle mettait un terme à sa carrière sportive de haut niveau. Une décision délicate, à 29 ans, que la judoka de Colfontaine a tenu à expliquer avec ses mots, simples et honnêtes.

"Ce dimanche 6 juin, j’ai ressenti une émotion particulière après ma défaite. Pour la première fois, j’ai senti que je n’aurais plus l’occasion de me relever, du moins pas de cette manière, plus sur un tatami de compétition. Ce n’était pas dans mes plans, mais j’ai écouté cette voix à l’intérieur de moi. Depuis quelques semaines, je sentais mon corps de plus en plus usé. Au-delà de la douleur physique, il y avait une fatigue mentale. Mon cœur adore le judo, se dépasser à chaque entraînement, mais n’a plus cette étincelle en compétition. J’ai toujours cru qu’être forte, c’était ne jamais abandonner, toujours se relever, mais je pense qu’être forte, c’est aussi apprendre à écouter cette voix à l’intérieur de soi qui dit d’arrêter au juste moment, que le temps est arrivé de se relever d’une façon différente, ailleurs, dans d’autres projets, dans la poursuite d’autres rêves…"

Et, dans la foulée, Anne-So de remercier tous ceux qu’elle a rencontrés, côtoyés, et qui lui ont tant appris.

Anne-So, tourner une telle page est une décision compliquée…

"Oui parce que tout changement fait peur ! Et je n’ai pas échappé à la règle. Mais je ne voulais pas que cette peur prenne la décision à ma place. Lors de mes dernières compétitions, j’avais l’impression de foncer, tête baissée, dans un mur. Je ne prenais plus de plaisir à monter sur le tatami. Mais, comme parfois dans la vie quotidienne, on est enfermé par habitude, je l’étais dans mon monde de judoka. Et je me suis rendu compte que je devais en sortir."

La perspective d’une qualification olympique vous a-t-elle maintenue dans ce monde ?

"Bien sûr ! Les Jeux sont le rêve de tout sportif. Mais y accéder était devenu compliqué pour moi. En avril 2018, j’ai terminé cinquième à l’Euro. Je figurais alors parmi les 25 premières mondiales. (...)