La dynamique des championnats est terminée pour les jeunes judokas belges avec le National jeunes disputés à Tielt ce week-end. À Mons, on est revenu avec une belle moisson : sept médailles. Deux médailles d’argent : Manon Lenaerts (U15 dames -48kg) et Alessandro Delplanque (U18 messieurs -66kg). Cinq bronze : Nael Honorez (U18 hommes – 46kg), Nathan Lenaerts (U18 hommes – 50kg), Odette Bayiha (U15 dames -57kg), Mauricette Matanda Mwana (U15 dames – 63kg), Alim Mukhamedov (U21 hommes -66kg). Pourtant, on restait un peu sur sa faim. “On n’a pas de titre de champion”, précise Michel Plomb, du RJC Mons. “Il nous manque la cerise sur le gâteau. On avait tout de même cinq champions régionaux mais voilà les Flamands sont aussi forts. Il ne faut pas oublier que nous comptons aussi huit 5e places. Ca veut dire qu’on a loupé de peu huit médailles.”