L’annonce des Francs Borains du 11 avril dernier de se retirer du projet de fusion avec Quévy-Mons pour cette année en a surpris plus d’un.

Chez les pensionnaires du stade Tondreau, on a alors dû revoir tous ses plans pour la saison prochaine en D3 amateurs alors que de nombreux joueurs étaient déjà partis. Rapidement, les Montois ont annoncé la prolongation de l’entraineur Luigi Nasca et de toute une série de joueurs pas encore partis officiellement.

Dans ce lot de reconductions, Kenny Verstraeten, technicien de surface dans un home à Dour où le Covid a épargné jusqu'à présent le personnel et les résidents, a lui prolongé et s’est vu proposer le brassard de capitaine. Une première pour le Dourois de 27 ans qui, depuis le RAEC Mons en jeunes, a connu pas mal de clubs comme Anderlecht, Mouscron, Francs Borains, Rebecq et Quévy-Mons.

Le jeune papa d'un garçon de trois ans nous livre son impression sur cette actualité et sa promotion.

Comment avez-vous vécu l’annonce des Francs Borains?

"J’ai été énormément surpris. C’est surtout arrivé à quelques jours de la date butoir du déport de dossier de fusion, ça n’a peut-être jamais été aussi proche. Je me suis demandé ce qu’il se passait. Je pense que ca en a surpris plus d’un. En tout cas, moi sur le coup, je suis resté paf."

Vous n’avez pas eu de contact pour rejoindre un autre club ?

(...)