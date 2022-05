Arrivé l'été dernier pour renforcer l'attaque, Marvin Ogunjimi n'a pas réussi à s'imposer au RAEC Mons. Minné notamment par les blessures, l'ancien Diable Rouge n'a pas pu avoir le rendement attendu.

Ce vendredi, les Dragons ont annoncé que leurs chemins se séparaient "amicalement et pour des raisons familiales, le joueur a décidé de ne pas poursuivre."

"Trois à quatre fois par semaine, je revenais souvent très tard à la maison et ma maman devait garder mes enfants. Ce n’était vraiment pas une situation facile pour elle. Durant toute ma carrière, j’ai toujours mis le football en priorité, mais aujourd’hui, je me dois de placer mes enfants et ma maman en priorité. Avec le RAEC Mons, nous avons donc décidé de se quitter de manière amicale", a expliqué Marvin Ogunjimi sur le réseau du club. "Nous devons admettre que toutes les histoires ne fonctionnent pas toujours mais je garde un profond respect pour le RAEC Mons et sa Direction. Le projet du club mérite de réussir."