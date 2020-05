Cette année, cela fait cinq ans que le club montois a disparu du paysage footballistique.

Cet anniversaire a fait revivre pas mal d’émotions dans le chef des sympathisants du club alors que le RAQM et les Francs Borains ne fusionneront pas.

Depuis plusieurs jours, l’envie de voir revivre le RAEC Mons existe, un élan lancé par des supporters, Vincenzo Lomanto en tête.

Ce fervent fan de l’Albert a d’ailleurs sollicité Cédric Roussel pour appeler au soutien et faire revivre le club dans les prochains mois.

"Le RAEC doit renaître et nous en avons la possibilité en 2021", lance d’ailleurs l’ex-international et meilleur buteur de la saison 2002-2003, la première des Dragons en D1 d’ailleurs.

Dans une vidéo longue de six minutes, l’ancien attaquant évoque tout son attachement et son amour envers la ville et ce club. "Je suis né à Mons et j’habite à Mons."

Un retour du RAEC Mons en 2021 ? Beaucoup à Mons l’espèrent et l’attendent avec impatience.