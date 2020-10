La situation sanitaire vécue actuellement est loin d’être idéale pour le sport amateur. Pourtant dans certains secteurs, des compétitions sont encore au programme. C’était le cas à La Louvière ce dimanche avec le meeting de natation de l’ENL et ce sera à nouveau le cas dans quelques jours avec l’événement de Mons-Hainaut Natation.

"Pourtant, à quelques jours des starters, la fermeture de la piscine, si la situation sanitaire se dégrade, plane au dessus de notre tête, confie Jean Finet, le président de Mons-Hainaut Natation. C’est une décision qui pourrait mettre l’avenir du club en jeu."

Si le Montois se montre pessimiste, c’est que l’évolution des chiffres de la pandémie n’est pas positive. Et elle pourrait plomber le club. "Si le meeting de ce week-end n’a pas lieu, c’est une perte de 20 000 € que l’on aura. Ce qui veut dire qu’en juin, on peut fermer boutique. Mais on n’en est pas encore là. On garde le moral. On travaille."

C’est que le boulot administratif ne manque pas pour que les Montois puissent organiser leur propre meeting. Entre les protocoles de la piscine, de la fédération, des autorités communales… il y a de la paperasse.

"C’est effectivement très lourd, sourit le président au club depuis 1978. D’habitude pour cet événement que l’on organise depuis 20 ans, on a droit à deux jours. Cette fois, ça doit être découpé en quatre demi-journées. Seulement 310 personnes sont autorisées. Vu le nombre de vestiaires collectifs, seuls sept clubs seront autorisés au lieu de 16-18 avec un nombre limité de nageurs effectivement."

Cette lourdeur administrative n’est pas du genre à démoraliser le président, enchanté encore par les résultats de ses jeunes nageurs à La Louvière.

"Ça boulotte ! On est revenus de là avec 19 podiums et 17 améliorations de chronos. Les jeunes travaillent. Ils en veulent. Comme nous, nous n’arrêtons jamais pour pouvoir continuer à faire tourner le club malgré les mesures prises en cette période de Covid."





L'ENL a organisé son meeting: "Un ouf de soulagement"

Ce dimanche, le Point d’Eau de La Louvière avait réservé sa piscine olympique aux nageurs à partir de 11 ans. Aux côtés de l’ENL Natation, club organisateur, six clubs avaient présenté des nageurs. "D’ordinaire, nous pouvons en accueillir douze mais en cette période, ce fut seulement six", explique Emmanuel Boulanger, le président louviérois. "Nous n’avons pu aussi organiser notre meeting sur trois heures au lieu d’un week-end." D’autres contraintes avec les différents protocoles sanitaires ont rendu l’organisation particulière. "Tout le monde était masqué, les nageurs ne pouvaient aussi l’enlever que pour nager. En plus des sens de circulation, chaque team était dans son box alors que d’habitude ça voyage partout et ça se croise." Qu’à cela ne tienne, retrouver la compétition après huit mois, ce fut tout de même un réel plaisir. "C’est mieux ça que rien effectivement. Pour nous, c’était un ouf de soulagement, on était tous impatients."