Alors que sportivement, le foot est au repos, les Francs Borains ont présenté leur nouveau président.

Si la conférence de presse des Verts ce vendredi en fin de matinée annonçant l'arrivée de Georges-Louis Bouchez à la présidence du Royal Francs Borains s'est voulue la plus professionnelle possible et en parfait respect avec les mesures sanitaires imposées en cette période de confinement, une partie de l'annonce "exceptionnelle" (comme le communiqué l'avait annoncé) fait le buzz sur la toile.

Alors que son nom était lancé par Roland Louf, le natif de Frameries, qui a joué au RAEC Mons dans sa jeunesse, est descendu des loges et monté sur le terrain sur la musique de Queen telle une rock star.

Une démarche qui a suscité pas mal de réactions.