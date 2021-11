Le rendez-vous est connu pour être un traditionnel événement festif dans le calendrier running de fin d'année. Mais, comme en 2020, l'Happy New Year Trophy ne pourra à nouveau avoir lieu entre Noël et Nouvel An.

La 34e édition devait se tenir le 26 décembre, à 16h30, entre Frameries et Colfontaine. Mais face aux récents mauvais chiffres du Covid-19, les autorités et les organisateurs du Spiridon Borinage ont décidé une annulation pour la deuxième fois de rang

Communication de l'organisation

"En raison de la hausse des contaminations dues à la Covid-19, les Bourgmestres, Echevins des villes de Frameries (ville de départ) et de Colfontaine (ville d’arrivée), et les membres du Spiridon Borinage, annoncent l’annulation du 34ème Happy New Year Trophy, initialement prévu le dimanche 26 décembre à 16h30.Nous nous réjouissions à l’idée de vous revoir en face-à-face lors de ce moment festif et de partage qu’est l’HAPPY NEW YEAR TROPHY. Mais votre santé et sécurité passent avant tout ! La situation actuelle est compliquée et vécue différemment par chacun d’entre nous, et la prudence sur le plan sanitaire doit dominer. En outre, les modalités d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain. Les changements constants ne nous permettent pas de vous accueillir dans les meilleures conditions… Il s’agit d’une décision difficile tant pour nous , le comité organisateur , composé intégralement de bénévoles passionnés de course à pied mais également pour les villes partenaires. Nous espérons malgré tout vous revoir le plus vite possible dans des conditions plus favorables."