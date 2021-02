Dans une commune où le futsal a porté haut les couleurs de Thulin, le Thulin Academy Futsal et la US Hensies, devenue Royale cette année, ont décidé de sortir des sentiers battus pour lancer un nouveau projet sportif aux gamins de l'entité.

Dans ce sens, le club de futsal et le club de foot se lancent dans une association, un partenariat pour permettre aux enfants de connaitre les deux sports différents mais complémentaires.

"Avec une cotisation (NdlR: 250€), chaque enfant aura l'occasion de pratiquer du foot ou du futsal chaque jour de la semaine", indiquent les protagonistes Taner Gunal; coordinateur général de l'US Hensies et Saverio Vitelli, le président de l'Académie de futsal de Thulin. "C'est quelque chose d'assez unique. L'aspect social est très important, on veut qu'il y ait une structure éducative. Généralement, les gamins commencent plus tôt au futsal. Le but du projet est clairement de leur offrir l'opportunité de découvrir les deux sports sous une seule structure."

Soutien communal

Ce n'est pas la première fois qu'une telle association voit le jour à Hensies pour les jeunes (Thulin et Hensies en foot l'avaient déjà fait) mais au fil des ans, elle s'est perdue.

Cela n'a pas empêché la commune d'Hensies de s'associer et de soutenir ce nouveau projet.



"On est attaché au sport", commence Eric Thiébaut, le bourgmestre. "On dénombre 21 nationalités sur l'entité et pour nous, le sport doit servir de liant social. Notre dynamique en terme de politique sportive doit favoriser la cohésion sociale."

>>> plus d'informations dans notre édition papier de ce samedi.