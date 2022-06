C’est ce qui s’appelle une métamorphose grandeur nature. Dix-sept arrivées, vingt départs, le club du président Gaetano Drogo était visiblement arrivé à la fin d’un cycle : "Je crois qu’à notre échelon la chance doit être plus que jamais donnée aux jeunes."

Le mentor Jean-Christophe Dessilly se voit donc proposer un challenge inédit qui l’émoustille déjà. À savoir rendre au plus vite performant un groupe pas mal rajeuni et au ventre creux pour la plupart d’entre eux : "L’envie et la rigueur devraient nous permettre d’être compétitifs sur le long terme et ce, dans une série particulièrement relevée."

En concertation permanente avec son T1, le manager Didier Dehon s’est dès lors mis très tôt à l’ouvrage pour dénicher une belle brochette de bonnes pioches, sans pour autant mettre à mal la tirelire du trésorier Luigi Palermo : "A une seule exception (Frésy qui réside à Bruxelles), le champ de recrutement n’a pas excédé pas la trentaine de kilomètres. À chacun d’entre eux, je leur ai exposé notre projet, tout en leur laissant le temps de la réflexion. J’ai par ailleurs été sensible à ces autres critères essentiels que sont la politesse, la ponctualité et le souci d’être à l’écoute. Maintenant, seule la vérité du terrain prévaudra mais une place même en bas de la colonne de gauche me comblerait", ajoute Didier.

Pour encore mieux faire rimer osmose et symbiose durant tout le championnat, trois entraînements seront programmés chaque semaine et une feuille de route estivale a été distribuée afin que chacun puisse reprendre le collier aussi "fit" que possible le 12 juillet prochain.

Non négligeable, le matricule 1708 continuera à faire l’objet de toutes les attentions de la part des responsables communaux. Le bourgmestre de Saint-Ghislain, Daniel Olivier et l’échevin des Sports, Fabrice Fourmanoit pour ne citer qu’eux, avaient d’ailleurs tenu à assister à cette rentrée académique, prenant tour à tour la parole pour souhaiter le meilleur à l’USGTH, considérée à juste titre comme l’un des plus beaux fleurons sportifs de la localité.