Ce dimanche matin, staff et joueurs de l’Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage se retrouvaient pour préfacer la saison à venir.

L’objectif principal : confirmer pour cette deuxième saison en D3 Amateurs.



Après avoir surpris tout le monde en P1 il y a de cela deux ans, l’USGTH a connu une progression linéaire. La saison dernière, les troupes de Jean-Christophe Dessily ont progressé au fil des mois.

Après un début de saison loupé, le diesel jaune et bleu avait définitivement mis les bouchées doubles, au point d’être capable d’aller accrocher un beau résultat en fin de saison.





La crise sanitaire passée par là, l’USGTH reste sereine pour l’exercice 2020-2021.

“On était contents du niveau de jeu avant l’interruption”, assure Gaetano Drogo, président du club. “Maintenant, il faut confirmer pour cette deuxième saison. Nos adversaires nous connaissent et sauront à quoi s’attendre. On repart (presque) de zéro. L’avantage, c’est que la base est là !”



Cette base n’a d’ailleurs presque pas bougé ! Entre la saison passée et celle à venir, seul un membre du groupe a changé d’air. Niveau arrivées, on note les retours de Nicolas Gilson et Medhi Stalon alors que Kévin Finit et Cyril Morain arrivent d’autres horizons, tandis que Malik Slaïki entre dans le staff.



“On voulait garder cette base solide, ce groupe très fort qualitativement”, confirme Jean-Christophe Dessily, coach de l’USGTH. “Notre noyau (19 joueurs à l'heure actuelle) peut paraître petit mais nous avons confiance dans ce groupe. La Ville nous soutient, le club veut garder une politique de proximité, presque familiale. Pour la saison à venir, on vise le maximum. Les limites, ce sont les joueurs qui les fixeront. La mayonnaise est déjà prise depuis le milieu de la saison passée. Pour cette année à venir, je suis confiant.”