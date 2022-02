En guise de protestation, les supporters du kop montois, mécontents de la situation actuelle du club, avaient décidé de n’intégrer leur bloc que 15 minutes après le coup d’envoi.

Après le but d’ouverture, et paradoxalement, si Mons se montrait imprécis et pas toujours dans le bon tempo, il n’en restait pas moins "dans le match" comme en témoignera le but égalisateur, juste avant la pause.