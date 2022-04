Quand bien même l’arithmétique ne leur permettait plus de revendiquer quoi que ce soit, les Chiconniers ont pris du plaisir et ont surtout fait honneur à leur blason en démontrant de bout en bout la même envie que celle d’un adversaire soucieux de terminer en ordre utile.

"Le verdict est cruel. Nous avions pris cette rencontre par le bon bout et à la mi-temps, la cause aurait dû être entendue", affirmait sans détour Sébastien Wouters, un coach à la fois et fier et déçu de sa soirée : "Alors que nous étions les meilleurs jusque-là, c’est souvent le scénario redouté qui se produit quand on ne concrétise pas les occasions. L’opposant a ainsi pris les devants contre le cours du jeu et au final, mon équipe s’est retrouvée marron. En tout cas, chapeau à mes garçons qui ont eu à cœur de proposer un football bien pensé et ce, tout au long de la saison."