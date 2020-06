Le club basé à Frameries a bouclé son premier tournoi post-Covid 19.

Ce n'était pas gagné tant les consignes sont venues au compte-gouttes et souvent à la dernière minute, comme l'autorisation de jouer dès le samedi 13 juin. Mais finalement, le tournoi de La Volée à Frameries fut une réussite.

Les Borains ont aussi pu compter sur un nombre d'inscriptions légérement plus élevé qu'à l'accoutumée vu la concurrence moindre des examens cette année en raison du Covid mais surtout vu l'absence du Doudou qui leur fait presque chaque année de l'ombre.

Avec une météo peu capricieuse, le tournoi a pu aller à son terme en temps et en heure avec les finales ce dimanche.

"Si tout a bien pu se dérouler, c'est aussi parce que nous avons pu compter sur la solidarité des clubs de la région. Nimy, Quaregnon, Mons ou Jemappes", s'enthousiasme Dany Boutique, le président du club, qui a pu retrouver, aux côtés de son acolythe Malory Gorzula, ses habitudes sur la terrasse du club-house qui a tourné à plein régime durant ces dix jours de tournoi. "Financièrement, c'était important. Même si le club est sain, la crise du coronavirus va laisser des traces. En plus, nous avons pu bénéficier d'un don d'au moins 90 litres de solutions hydroalcolique de la part d'Alfonso Scichilone. Ce n'est pas négligeable vu toutes les mesures sanitaires qui ont dû être mises en place et qui seront maintenues encore un certain temps."

Avec ses 300 membres et vu le peu de tournois organisés, les tableaux ont donc vite été remplis, ce qui a permis de voir le monde débarquer pour profiter du spectacle, dont celui de Romain Faucon (Top 40 mondial juniors), l'attraction du tournoi.

"Début de semaine, c'était assez rempli effectivement", se félicite Dany Boutique. "On est soulagé d'avoir pu enfin retrouver nos installations et d'avoir pu organiser ce tournoi. En plus, on a un bon cuisto, ça a aidé pour le club-house. On remet ça dans trois semaines! Notre saison est véritablement lancée."