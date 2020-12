Totalement à l’arrêt, la Circus Arena à Frameries se réveille le samedi après-midi lorsque Sandro Angelini (42 ans) débarque. Ce professeur de français aux Ursulines à Mons a en effet lancé, il y a plus d’un an, son Académie pour les plus jeunes.

En intérieur, sur un synthétique, il accueille les gamins dès 3 ans. Deux groupes se succèdent : psychomotricité et découverte pour les plus petits. Initiation et perfectionnement pour les plus grands (6-11 ans).

Le foot dès 3 ans, c’est donc possible, même si à Frameries le ballon rond n’est pas le seul outil utilisé.