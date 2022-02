Quatrième à une unité du trio de tête, le RLC Hornu connaît une deuxième partie de saison sur le terrain plutôt positive. Le partage contre Solre ne vient toutefois pas entacher ce beau parcours jusqu’à présent.

“Non parce que c’était un beau match de foot”, sourit Saïd Khalifa. “Vous savez, le foot n’est pas une science exacte, on ne maîtrise pas tout.”

À 10 matches de la fin de la saison régulière, on reste prudent à Hornu même si les résultats sportifs sont là. D’autant que ce bilan, il compte les trois défaites sur tapis vert (deux pour non-respect du quota des U21 et celle contre le Pays Blanc il y a trois semaines) que le club a reçues depuis le début du championnat. “Au début de saison, notre objectif était d’essayer d’aller chercher le tour final. J’insiste sur le terme essayer. Si on n’y arrive pas, ce n’est pas grave. Mais c’est vrai que sans ces trois défaites sur tapis vert, on serait en tête avec quatre points d’avance. On fera les comptes en fin de saison. Quand j’entends les commentaires des équipes adverses, on est la plus belle équipe qu’ils aient vue dans la série et pourtant, on n’est jamais vraiment pointés parmi les favoris. Allez comprendre (rires).”