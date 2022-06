Le foot hennuyer a tenu son assemblée générale ce dernier samedi. Une réunion en guise de bilan qui s’est déroulée au sein de l’école Saint-Stanislas à Mons.

L’habitude veut que l’on revienne sur la saison écoulée mais surtout que la suivante soit déjà évoquée. L’une des remarques évoquées par de très nombreux clubs présents concernait la reprise de cette campagne 2022-2023 et plus précisément la date qui a été choisie pour l’entamer. Pour rappel, la première journée des championnats seniors aura lieu le week-end des 20 et 21 août. C’est tôt ! Quant à la raison de ce choix : l’idée est de combiner au mieux avec le calendrier scolaire modifié suite aux ajustements des vacances. L’ultime journée de la phase classique des championnats est programmée le dimanche 30 avril. (...)