Le Futsal Flénu monte en D1 ! Mons Delvigne Antoine © D.R.

Après avoir loupé par deux fois le titre de D2, les Flénusiens ont arraché aux barrages leur montée pour la D1 à la ligue.



Ils ont eu besoin de trois chances pour enfin arracher leur billet pour l’échelon supérieur mais ils y sont arrivés ! Après Rebecq et le NOH BXL, le Futsal Flénu a cette fois vaincu le Mini 83 Octa + Bruxelles. En huit saisons, le club vient donc de monter sept fois. "Le club a été créé un soir entre amis, confirmait Mauro Riccobene, capitaine de Flénu. On voulait se retrouver le vendredi soir ensemble et puis on s’est pris au jeu. (...)