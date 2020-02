Le match avait déjà commencé avec une minute de silence.

Le club et la région ont, en effet, été touchés par deux drames en quelques jours.

D'abord, le décès de Diego après avoir été heurté par une voiture (ce drame ayant touché tout le Hainaut, la majorité des clubs de la province ayant rendu hommage au jeune joueur de Mesvin) à Saint-Symphorien et ensuite le décès de Robert Castermant, le CQ du club montois, ce week-end.

"Ce succès est dédié à Robert Castermant"

Une minute de silence avait alors été observée avant la partie en hommage au jeune cycliste (11 ans) renversé par une voiture la semaine dernière.

Fait rare, l’arbitre interrompait alors le match à la 34e pour une nouvelle minute de silence, afin de rendre hommage au CQ local, Robert Castermant, décédé samedi.

Nouvelle victoire du Symphorinois

Malgré la perte de Caufriez parti à Renaix en fin de mercato, les Symphorinois poursuivent sur leur lancée, en signant une troisième victoire consécutive en 2020 (3-1 contre le Stade Brainois). Les Brainois qui se sont frottés à un excellent Bauvois, auteur de plusieurs arrêts déterminants, sauvaient l’honneur en fin de match via une tête de Tardio.

"Vu les circonstances, ce n’était pas évident. Je n’ai pas fait de théorie avant le match, les joueurs se sont autogérés. Nous dédions cette victoire à Robert. On va tout faire pour confirmer à Ath, qui aura à cœur d’effacer sa grosse défaite", résumait un Pascal Buntinx attristé.

Dans l’autre camp, Mohamed Bouhmidi, le T2 brainois, était frustré et déçu. "On n’a pas couru assez en première période et on a laissé trop d’espace, sur un grand terrain comme celui-ci, cela ne pardonne pas, ST-Symphorien en a profité. Je suis déçu et frustré, car sans bien jouer, on aurait pu mener au score, ce qui aurait changé la physionomie du match. On s’est créé pas mal d’occasions, mais quand ce n’était pas les piquets, c’était le gardien qui stoppait tout."