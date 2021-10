Après six journées, l’USGTH est l’une des belles surprises en D3A ACFF. Les joueurs de Jean-Christophe Dessilly partagent, en effet, la tête avec Binche et font partie d’une des trois équipes encore invaincues dans la série (avec Binche et Aische). Il y a trois mois, lors de leur premier match officiel en Coupe (élimination face à la P1 de Morlanwelz), nul n’aurait pu s’attendre à un tel début de saison des Saint-Ghislainois.

"Nous non plus", sourit le capitaine, Jean-Philippe Jérémy. "Mais ce n’est pas mal, on prend toutefois toujours match par match. Ce qui nous a aidé, c’est un peu de chance aussi dans le calendrier ou sur le terrain : un penalty pour nous, des occasions qu’on met au fond là où nos adversaires frappent le poteau…" (...)