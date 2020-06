Quelques jours après l'annonce du retour du RAEC Mons via le changement de nom du RAQM en Renaissance Mons 44, le club a décidé de plancher sur la saison prochaine en D3 ACFF.

En dehors de l'équipe qui disputera la saison, le club a travaillé sur les abonnements et pour remplir le Tondreau le plus possible, les Montois ont voulu fixer des prix démocratiques.

"La volonté du CA est de permettre à tout un chacun de pouvoir suivre le club de notre région. C'est pourquoi les prix se veulent très démocratiques", explique Frank Delcroix, le vice-président.

Prix des places :

T1 10 euros

T2 8 euros

VIP 12 euros

Abonnements jusqu'au 31 Juillet :

T1 75 euros

T2 60 euros

VIP 90 euros

+ de 65 ans et étudiants

50 euros en T1 et T2

>> Abonnements valable pour les 15 rencontres à domicile et les matchs amicaux.