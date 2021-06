Le résultat ce mercredi au Tondreau reste anecdotique tant le 2-6 contre l’Union Saint-Gilloise, s’il est logique, n’était pas le plus important.

Soleil, chaleur, supporters, adversaires prestigieux : les ingrédients étaient réunis pour réussir cet événement. D’ailleurs, pour que tous ses joueurs en profitent, Laurent Demol avait désiré faire jouer tout le monde. Finalement, seul Maël Lépicier est resté toute la rencontre sur la pelouse. "On savait que ça allait être difficile mais positivons : nous avons marqué deux buts", sourit Laurent Demol. "On a pris du plaisir à se connaître et les erreurs commises, je préfère les voir maintenantn, qu’en octobre. Physiquement, il y a encore du travail, on le sait."