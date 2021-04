Thibaut De Amicis parti vers Tertre-Hautrage, le RAEC Mons cherchait un gardien pour concurrencer le jeune Sacha Petron, titulaire lors des quelques matches de cette saison.

Ne dérogeant pas à sa règle de miser sur la jeunesse, le club montois a dès lors porté son dévolu sur Noa Depotre. A 19 ans, il évoluait à Lokeren Temse qu'il avait rejoint en provenance de Tubize à l'été 2020.

Après ses débuts à Isières, il se lance à Mouscron pour débuter sa formation avant d'intégrer une équipe première à Ath à 15 ans. Son parcours l'emmène alors en D1B à Tubize et en Nationale 1 sous Laurent Demol qu'il retrouvera lors de la prochaine saison au Tondreau.

"Malgré plusieurs sollicitations, le gardien qui culmine à près de 2 mètres, a été séduit par le projet montois", annonce le club.

"Encore un jeune garçon talentueux qui rejoint notre projet !", se réjouit Frédéric Herpoel dans le communiqué. "Nous avons très vite eu un bon feeling avec Noa, bien entouré par son papa et son grand-père. Doté d’une bonne mentalité, il impressionne par son envergure et connaît bien l’histoire du RAEC Mons, ce qui est important dans notre projet. Noa a de la qualité au niveau aérien, en un contre un et dans son jeu au pied. Avec Sacha Petron (21 ans) et Diego Collette (18 ans), nous disposons de trois jeunes gardiens avec du talent. Ils partirons sur le même pied et le meilleur jouera. Nous avons pleinement confiance en eux, nous sommes parés pour l’avenir !"