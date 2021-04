Formé au Sporting de Charleroi, Pietro Aquila jouera la saison prochaine à Mons. Convoité par plusieurs clubs, celui qui était passé par le RAQM avant de partir à Tamines et de rejoindre Houdeng cette saison après blessure en 2018 revient dans le giron montois pour la saison prochaine.





"Pietro dispose d’une belle formation et peut jouer à plusieurs postes, dont celui d’arrière gauche. Il a l’avantage de bien connaître la maison et sa personnalité de combattant nous a convaincus", explique Frédéric Herpoel sur la page du club.





Ce prof de maths de 25 ans n'a en tout cas pas hésité à se lancer ce défi comme il l'a expliqué sur le site du club.





"Cette saison à Houdeng, même si il n’y a pas eu beaucoup de match, j’ai eu la chance de me remettre en jambes et de retrouver mon niveau physique après une grande blessure et une opération en 2018. Houdeng voulait que je reste, j’ai dû prendre une décision difficile mais le projet du RAEC Mons était impossible à refuser. Le projet est super sérieux et attrayant, c’est tout ce qu’un footballeur recherche ! Un beau challenge, une belle équipe, un bon staff, une ferveur avec des supporters passionnés, des bonnes infrastructures, je ne pouvais pas rêver mieux!"