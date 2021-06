Ce mercredi, il y avait du monde au Tondreau. Non pas que le RAEC Mons recevait une nouvelle écurie de D1A. C’était simplement la présentation des équipes seniors du club. Avec chez les messieurs une D3 et une P2 et deux équipes dames, les joueurs ont défilé par dizaine dans l’enceinte montoise.

Les équipes messieurs

Vu l’équipe construite pour Laurent Demol, la D3 ACFF n’aura pas d’autres choix que de viser le haut du classement, pour ne pas dire le titre. Le groupe sera d’ailleurs attendu partout où il débarquera dès le lancement de la saison. Alors que la P2 a été interrompue dans un bel élan lors de cette défunte saison. (...)