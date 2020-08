Revoir un Tondreau vibrer derrière l’Albert, cela faisait longtemps que les supporters attendaient cela. A 200, conditions sanitaires oblige, les fans montois ont chanté tout le long de la rencontre. Sur le terrain, les hommes de Nasca ont convaincu. “C’était très bien au niveau de l’envie”, confirme le coach de l’Albert. “Pour une première, c’est positif. Je suis content d’avoir eu l’occasion de voir en action tout mon groupe, en ayant la possibilité de faire tourner les 11 joueurs à la pause.”

Après les 45 premières minutes, où les plus anciens avaient fait le job, les jeunes se mettaient à l’honneur en proposant un jeu de qualité. Le coach confirmait ! “C’était pas mal du tout en deuxième, c’est rassurant sur le niveau de jeu des jeunes. Ils ont montré qu’ils avaient de la technique, c’est déjà un très bon début. Après, évidemment, il reste du travail tactique mais cela, on sait leur apprendre. Prochain rendez-vous : Tubize ce mercredi. On monte en intensité !”

Du côté visiteur, Lois Cuche, seul buteur de Solre, “retenait du positif. On se met tout doucement en place, pour arriver en forme au moment opportun. L’objectif pour la saison à venir reste identique à l’année passée. On prendra ce qui vient, en jouant tout à fond !”

RAEC Mons (1ère MT) : Petron S. ; Verstraeten, Petron J., Collofaro, Mairesse ; Petteno, Cordaro, Debenest ; Fosso, Lufimbu, Bah

RAEC Mons (2ème MT) : Faidherbe ; Ewbank, Bachi, Mesnil, Dieu ; Marivoet, Droeven, Rousso ; Molle, Miroir, Ait Oudhia

Solre-sur-Sambre : Bilteryst, Luvagho, Arnoud, Dubracq, Glenco, Namur V., Pot, Namur T., Marotta, Thevy, Raget, Patelli, Pihet

Les buts : 11e Lufimbu (1-0), 30e Bah (2-0), 90e Cuche (2-1)