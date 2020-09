Les Chiconniers avaient matière à ne cultiver que les regrets à l’issue d’une rencontre parfaitement maîtrisée, à l’exception des dix dernières minutes. Un scénario saumâtre que le président du Rapid, Frédéric Hinnens, commentait toutefois avec une certaine philosophie : “C’est de notre faute, point barre. Nous avions tout en main pour rafler l’entièreté de la mise mais nous n’avons pas pu empêcher l’adversaire d’avoir ce sursaut d’orgueil qui nous coûte finalement deux points. Quand tu mènes 2-0 à la maison, ça ne peut pas arriver mais bon, c’est ça aussi le foot…”

Même sentiment d’amertume chez le T2, Mathieu Urbain : “L’USGTH a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout et a sauvé un point qu’elle n’aurait jamais dû avoir, grâce à des espaces gracieusement offerts. On ne peut jamais laisser filer cette rencontre, a fortiori, en supériorité numérique…”

Quant à Valentin Sergeant : “Clairement deux points égarés stupidement. On les a laissés jouer en seconde mi-temps, pensant à tort qu’il ne pouvait plus rien nous arriver…”

Dans le camp d’en face, le mentor Jean-Christophe Dessily ne cachait pas sa joie : “Ce nul, au vu des circonstances, c’est comme une victoire. Si j’ai déploré notre entame de match bien trop timide, j’ai par contre apprécié le caractère affiché par le groupe, celui qui est propice à forcer le destin.”

Un verdict par ailleurs jugé équitable pour Mourad El Araïchi, 29 ans avant-hier, et qui s’est offert un joli lob en guise de cadeau d’anniversaire : “On a tenté le tout pour le tout et ça nous a réussi. Je fêterai ça calmement car je ne suis plus tout jeune (sic).”