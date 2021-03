Depuis octobre, les joueurs des équipes séniors du RC Frameries n’attendaient que ça : se retrouver aux entrainements. C’est chose faite depuis ce mardi où 39 séniors (sur les 44 inscrits) ont été répartis dans quatre bulles, comme le veut le protocole sanitaire. "C’est un soulagement même si pour l’instant, cela s’organise sans aucune perspective de reprise normale", commence François Bultez, l’entraineur de la D1. "On a fait un test physique et ensuite, c’était surtout du ludique et du jeu avec ballons."