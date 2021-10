Les rendez-vous s’enchaînent pour les Francs Borains. Après l’élimination de la Coupe de Belgique par le Beerschot, les joueurs de Dante Brogno ont enchainé plusieurs séances avant la réception d’autres Anversois dimanche.

L’objectif sera simple : renouer avec la victoire après deux défaites consécutives et huit buts encaissés en deux matches. Certes, il s’agissait de deux contextes différents mais cela fait tache surtout quand on sait ce que les Verts avaient réalisé jusqu’à ce 4-3 à Tessenderlo.

"Mais en Coupe, ce qui est dérangeant, c’est surtout les cadeaux de Noël qu’on leur a donnés", analyse encore Dante Brogno. "On a en tout cas tiré des conclusions de cette élimination. Et ce sont surtout des erreurs d’inattention, un manque de concentration. Car on leur a offert des opportunités sans être vraiment dominés. La déception est digérée en tout cas sur le résultat final. Si on doit rester déçu, c’est sur les erreurs individuelles qui ont émaillé cette rencontre face au Beerschot et qui sont impardonnables."

Face à l’avant-dernier du classement en Nationale 1, le mentor boussutois entend bien voir ses troupes renouer avec la victoire après ces deux défaites, dont la première en championnat. Avec toujours un match de moins que les trois équipes qui les précèdent au classement, les Verts veulent continuer à s’accrocher à ce bon wagon… voire plus. "Dans ce sens, je ne pense pas que la défaite contre le Beerschot trottera dans les têtes. Rien qu’à voir les entraînements jeudi et vendredi, je peux l’affirmer."

Le noyau : Vandermeulen, De Bolle, Abderrahmmane, Alouache, Chaabi, Deschryver, George, Crolet, Delys, Lai, Lavenant, Niankou, Renquin, Caufriez, Ebui, Habbas, Tall.

Durieux est suspendu, Lauwrensens souffrait de la cuisse après le match de Coupe.