On jouait la 38e minute de cette rencontre jusque-là très indécise lorsque l’arbitre Guillaume Chaspierre a été contraint d’interrompre les débats. En cause, les violentes averses qui se sont abattues sur le stade Briffart et rendaient impraticable une pelouse gorgée d’eau.

Une demi-heure (réglementaire) plus tard, le trio arbitral ressortait des vestiaires, sous les yeux des spectateurs qui s’étaient en grande majorité réfugiés à la buvette, et ne pouvait que décréter l’inéluctable : match définitivement arrêté. (...)