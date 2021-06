Dès le début, le président Christophe Houdart donnait le ton. “On a un noyau de 26 joueurs, on verra si ce sera encore le cas le 31 août. Si certains veulent partir, ma porte est ouverte. Mais ce ne sera pas sans compensation financière !”

Déterminé, le président mesvinois est aussi ambitieux. “On vise le plus haut possible, sans mettre de pression au groupe. Dans cette P2B très relevée, huit équipes se sont déjà annoncées comme candidates au titre. Je suis certain que pour un certain nombre, la sauce ne prendra pas. À Mesvin, on ne vise pas le titre mais on va ennuyer (...)