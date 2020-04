Le duo Philippe Lalli et Thierry Van Hemelen prend la main.

Alors que la saison est définitivement terminée en rugby, le RC Mons prépare la saison prochaine.

Pour l'équipe séniors, le club a annoncé l'arrivée d'un nouveau duo d'entraineurs, succédant de la sorte à Manu Laurette, François Dufrasne et Olivier Dubois qui avaient coaché le Cramonciau durant une saison.

Philippe Lalli et Thierry Van Hemelen sont des figures connues du rugby et se connaissent bien pour avoir joué sous le même maillot, à Boitsfort et en équipe nationale, durant leur carrière de joueur.

Passés ensuite de l'autre côté, les deux compères ont un joli petit parcours en tant qu'entraineurs: "Mons, le ROC, Namur, Kituro et les Barbarians Sevens pour l’un ; Boitsfort (avec plusieurs titres à la clé), le ROC puis Leuven pour l’autre", précise le club. "Les compères se retrouvent enfin côte à côte, pour apporter un projet sportif ambitieux et cohérent au nouvel élan du Cramonciau."