Laurent Demol et la direction du RAEC Mons continue de complèter le staff.

Après Malik Slaiki comme T2 et Bruno Leclercq comme T3 (alors que Pascal Nardella a été confirmé), Gaby Perone deviendra le nouvel entraineur des gardiens. Il succède à Stéphane Feuillet qui quittera le giron du RAEC Mons dès le dernier match de Mons B dimanche.





Le communiqué du club





Gardien du RAEC Mons en D3 lors de la saison 1996-1997, Gaby Perone renseigne un beau parcours derrière lui. Il a notamment évolué au Luxembourg où il a pu jouer un match de Coupe d’Europe et a joué la majeure partie de sa carrière en promotion.





En tant qu’entraineur des gardiens, il est notamment passé par Anderlues, le RWDM en D2, l’école des jeunes du Sporting de Charleroi ou encore Walhain en D2 amateur. Cette saison, il était l’entraineur des gardiens de l’UR Namur, champion de D3 ACFF.





"J’avais reçu une proposition très concrète mais le RAEC Mons était impossible à refuser. Laurent, que j’ai bien connu comme joueur, m’a d’abord téléphoné et m’a très vite convaincu sur le projet mis en place. J’ai toujours apprécié la Ville et j’ai gardé mes attaches avec des amis comme Moustapha Douai, Pierre Lor ou Philippe Duplouy. Avec ses belles infrastructures, son école de jeunes, ses ambitions, sa stabilité financière, le projet du RAEC Mons est beau pout tout entraineur ! Je pense que je peux apporter mon regard extérieur aux gardiens pour renforcer leurs points forts et les points à travailler. Un gardien a besoin d’énormément de sérénité et je serai là pour gérer l’aspect mental. Je veux aussi que nos gardiens s’intègrent parfaitement dans le système de jeu mis en place par l’entraineur. C’est très important pour moi !





Gaby Perone souhaite s’inscrire dans la durée avec le club : "A 49 ans, il s’agit d’une opportunité pour moi d’encore progresser. J’aime quand les choses sont claires. Je suis connu aussi pour dire ce que je pense, pour être franc et honnête. J’ai pu retrouver ces valeurs en discutant avec Frédéric Herpoel et Bernard Courcelles."