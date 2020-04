Pour l'attaquant de 19 ans, il s'agira d'un retour au bercail

Logan Molle fera en effet son retour dans la région en êtant prêté par le Standard de Liège.

Après avoir fait ses armes à Quévy et au RAQM, l'attaquant avait suivi sa formation au Sporting de Charleroi et au Standard.

A 19 ans, il entamera la saison en D3 amateurs.

"Le projet sportif qui se met en place avec des jeunes de la région m’intéresse beaucoup", a-t-il confié sur le site du club. "Je n’ai pas dû réfléchir pour accepter la proposition, c’était un oui évident. J’ai aussi relevé le challenge car je viens d’ici et je sais que j’aurai la confiance nécessaire pour faire une excellente saison. Je vais retrouver un staff et des coachs qui ont toujours cru en moi. Je veux revenir plus fort et rendre la confiance qui m’est donnée. Je dois beaucoup au RAQM et en aucun cas je ne le décevrai !"

Malgré les soucis liés au retrait des Francs Borains pour la fusion, le RAQM continue de construire son équipe. "Jeune et plein de talents: les critères du RAQM pour la saison prochaine".