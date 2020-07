Cédric Roussel, Olivier Berquemanne, Vincent Thoelen ou encore Dimitri Mercier, tous se sont joints au projet de Fred Herpoel. Alors, quand on est on fan de l’Albert et que ces noms s’associent, cela fait rêver ! La preuve : la barre des 300 abonnés est dépassée !

Depuis un mois et un jour, l’Albert Elisabeth Club new look attire les foules. Après le retour du Dragon Side au Tondreau, ce sont les abonnements qui cartonnent. Preuve d’un club qui vit à 100km/h : un fan day se tiendra ce 1er août au Tondreau !

Niveau dirigeants, le club est paré. Et du côté du noyau ? Du beau monde est présent ! Avec les retours de Lois Petteno et d’Adrien Faidherbe, le club s’assure deux montois de haut niveau. Mais surtout, on note l’arrivée d’Alessandra Cordaro, sociétaire de l’Albert à l’époque de la D1.

Le "nouveau" RAEC Mons se remplit décidément vite, sur le terrain ou dans les tribunes !