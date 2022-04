Les chances de rejoindre la P1 étaient minimes pour la bande à Quentin Archambeau mais comme elle en a pris l’habitude depuis le début de saison, voyager a été un plaisir treize fois renouvelé et ce dimanche, à Honnelles, Flénu a fait une fois de plus honneur à sa réputation d’away team. Un quatrième succès de rang sur le même score qui prit forme assez vite et que le leader avalisa dans le dernier quart d’heure sans avoir, entretemps, été trop inquiété.