Alors que le calendrier est chamboulé en raison des protocoles à suivre par les clubs en cas de Covid, dans la famille Chebaiki, on prie pour que le match Tertre-Hautrage - Manage se tienne bien ce dimanche après-midi.

Dimanche, le nom Chebaiki pourrait être en effet présent sur les deux feuilles de match. D’un côté, chez les Saint-Ghislainois, Hocine, le père. De l’autre, chez les Verriers, Mahdi le fils.

Un petit stress concernant ce duel avait tout de même envahi le domicile familial dans la région de Jurbise mercredi dernier en apprenant la carte rouge du paternel en match d’alignement.

"Mais normalement, ça prend plus de temps pour connaître la sanction et être suspendu, sourit Hocine. Heureusement, sinon, je crois que Mahdi m’en aurait un peu voulu."

Si on ne présente plus Hocine, Mahdi commence à se faire un prénom. Pourtant, ce dimanche, retrouver le père et le fils sur le même terrain ne sera pas inédit. "Il y a quelques années, quand j’avais 16-17 ans je crois, Quévy-Mons m’avait fait monter contre Fontaine lors de la dernière journée de P1 pour faire une surprise à mon père. Je le savais depuis une semaine mais j’avoue que l’émotion avait commencé à monter durant l’échauffement. En plus, j’avais dû m’échauffer à l’écart pour ne pas qu’il me voie, sourit le fils. Au final, j’étais super heureux."

Un souvenir qu’Hocine a bien conservé dans un coin de sa mémoire. "À ce moment-là, j’étais en train de repositionner les joueurs et puis j’entends qu’il y a un changement et qu’on cite Chebaiki. Je commence à râler et puis j’entends Mahdi ! Quelle belle surprise ! En plus, il rentre, il me fait une passe et je marque mon seul but de cette saison-là ! Personne ne me faisait de passes à l’époque (rires)."

© Dumont



Si en tant qu’équipiers, ils ont déjà pu vivre ça, ils ont déjà été adversaires en match officiel comme ce sera le cas dimanche. À l’époque, c’était alors deux échelons plus bas. "Quand j’étais à Cuesmes, Mahdi était descendu avec la P2 de Mons, confie Hocine pour qui ce souvenir reste un peu plus amer. Il avait joué en 6 en étant assez libre et il nous avait régalés même s’il nous avait tués : il reçoit la balle, dribble trois hommes, fait une petite roulette sur Gilles Wuillot et puis balle en retrait et c’est but… Il nous tue alors qu’on devait se sauver." C’est comme ça chez les Chebaiki : une même passion mais avec des clubs différents.

Si cet affrontement n’est pas au centre des débats à la table familiale depuis la publication du calendrier, la rencontre a tout de même été épinglée au calendrier. Et chacun sait ce qu’il aura à faire. "Je sais que je vais lui mettre quelques coups s’il joue, lance l’aîné des quatre enfants. C’est comme avec les amis, ça ne compte pas sur le terrain. C’est pareil avec son père." Cette saine rivalité, Hocine la cultive aussi en parallèle de la complicité qu’il entretient avec son fils. "Nous sommes des compétiteurs ! Mais bon, je le sais, c’est un sale joueur. (rires) Il m’a d’ailleurs montré ce qu’il avait fait en Coupe. Quand il a envie de découper quelqu’un, il y va !"

Se retrouver dans cette situation, si elle n’est pas inédite, c’était plus qu’un souhait dans la famille. C’était même un rêve. "Il y a dix ans, oui, je rêvais de pouvoir jouer avec lui, confie le papa. Mais je savais aussi qu’en vieillissant, s’il continuait à monter dans les catégories, c’était fini. Mais jouer l’un contre l’autre, on en discutait, on se disait que ce serait chouette. C’est aussi les seules fois où madame vient nous voir. Elle est venue deux fois, ces deux fois-là."

Un sentiment partagé par le gamin. "Moi, je rêvais aussi de jouer avec lui. Pour ce dimanche, je suis en tout cas impatient de le retrouver en face si je joue."

Dimanche, un marquage à la culotte ne semble pas se dessiner entre le père et le fils. Chacun sera focalisé sur son équipe.

"C’est vrai qu’en tant que père, j’ai envie qu’il soit propre sur le terrain, qu’il ne perde pas ses moyens, je n’ai pas envie de voir mon enfant en difficulté. Maintenant, si je te passe et que je marque, tu tires ton plan (rires)."

À 43 ans, Hocine Chebaiki impose le respect partout où il passe. Véritable plaque tournante de l’effectif de Pierro Rizzo la saison dernière en P1, l’ancien du RAEC Mons, de l’Union ou de Allianssi en Finlande force l’admiration. "Je ne comprends pas sa longévité. Chaque année, il dit qu’il arrête. Il est descendu en P2 et puis là maintenant le revoilà en D3 ACFF, admire Mahdi qui ne dirait pas non à suivre le même parcours. Moi, je veux jouer le plus haut possible mais aussi le plus longtemps possible car c’est vraiment ce que j’aime."

Le nom Chebaiki ne semble en tout cas pas lourd à porter dans l’évolution de la carrière de celui qui connait Riad Marhez par cœur. "Je l’admire et puis quand mes potes me disaient : Ah, ton père, il a joué à Mons. J’étais fier. Tellement que du temps du RAEC Mons, je jouais avec lui à Fifa 2003 sur PlayStation. Je le faisais jouer contre le Real et il était même mon capitaine !"

À deux périodes différentes de leur carrière, les conseils volent entre le fils et le père.

© Ferriol





"Mahdi aurait pu aller au RWDM"

Le confinement et l’été ont été synonyme de mouvement dans le chef des Chebaiki. Hocine a quitté Le Rœulx pour monter d’un cran alors que Mahdi a finalement bien quitté le giron montois après un été à rebondissements concernant son transfert. S’il s’épanouit au Scailmont, l’aîné de la fratrie Chebaiki aurait pu pourtant se retrouver plus haut… "Dante le voulait pour le projet borino-montois mais Fred Stilmant du RWDM aussi, dévoile le paternel. Il voulait l’encadrer, son profil l’intéressait. Et puis, le RWDM est monté en D1B, Stilmant n’est plus le T1 officiel car il n’a pas le diplôme… Et pourtant, à Bruxelles, il aurait pu s’éclater tant c’est une autre culture." L’échec de ce transfert n’a en tout cas pas perturbé cet éducateur spécialisé qui va enchaîner pour devenir A1. "Non parce qu’à Manage, on m’a très bien accueilli et intégré."

"Je lui souhaite de faire ce qu’il a envie de faire, ne pas croire tout ce qu’on peut lui promettre. Le foot, c’est une bonne école pour la vie mais le plus important, c’est de faire ce qu’il veut, dit Hocine, bientôt 44 ans. Mais qu’il bouge aussi son cul pour lui et pour son coach, son club, ses supporters."

Le fiston a aussi un conseil pour terminer : "Qu’il continue à s’amuser. Je n’ai rien d’autre à ajouter car il a déjà tout fait."

© Ultras Pix



"Sur chantier, Mahdi est nul"

Privés de foot durant le confinement, les Chebaiki ont dû s’occuper. "Ça a fait du bien de se retrouver. On relativise aussi", souligne le père, menuisier-charpentier (en plus de cours de foot à l’école). "Je l’avais pris sur les chantiers. Il est nul ! Il est toujours dans la déconne, c’est lui, ça. Mais sur une toiture, ça peut être dangereux." (Rires)