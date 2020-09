Quand on évoque un derby montois, on pense à la Renaissance Mons 44 et l’Albert ressorti de ses cendres. Pourtant, ce samedi, ce sont Saint-Symphorien et l’USGTH qui s’affronteront au Tondreau. Préface avec Pascal Buntinx et Jean-Christophe Dessily, les deux coachs.

Battu en semaine à Tamines, Saint-Symphorien abordera cette rencontre avec un esprit revanchard, même si Pascal Buntinx sait que l’USGTH est sa bête noire.