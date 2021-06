Entre le Sporting Charleroi et Gosselies Sports, il y a moins de dix kilomètres entre les deux entités mais pourtant sur Facebook, c’est le grand écart entre les Zèbres et les Casseroles avec 65000 likes de différence.

Si l’on prend le Top 5 hennuyer, on se rend compte qu’après les deux clubs les mieux classés sportivement, on retrouve la RAAL La Louvière et le RAEC Mons, deux anciens clubs de l’élite et qui drainent une communauté de supporters importante. La 5e place est détenue, actuellement, par les Francs Borains, au coude à coude avec l’Olympic de Charleroi, deux formations ambitieuses de Nationale 1 où l’on retrouve aussi La Louvière Centre mais qui a, elle, "petit" score de 1255 qui s’explique par l’envie de repartir d’une page blanche par la nouvelle direction.