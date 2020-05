Les affiliés attendaient le 4 mai avec impatience.

Depuis des semaines, les amoureux de la petite balle jaune attendaient de pouvoir reprendre en main leur raquette. Ce lundi 4 mai, ce fut fait.

Au Tennis Club Havré, qui compte lors d’une année "normale" 450 membres affiliés (300 enfants), on a ouvert les terrains avec soulagement et bonheur.

Et même le climat maussade et les fines pluies ne sont pas venus gâcher le bonheur.

© DH



"Dès 9h, tout était pris", s’amuse Marie-Paule Alhant, la présidente du club montois qui tenait une petite permanence afin de permettre aux membres de régler leur cotisation et qui était bien armée avec son masque, son gel hydro-alcoolique et des gants. "On a enlevé les bancs, on n’a pas installé de poubelles et malgré l’autorisation, nous n’avons pas voulu donner accès aux WC. J’estime que c’est encore plus dangereux pour la propagation de la maladie notamment via les clinches de porte. Au final, on est plutôt content et tout se passe bien."

© DH

Au total, le TCH a ouvert dix terrains, ce qui peut, par journée, permettre à 200 joueurs différents de jouer. "Malheureusement, vu que la bulle n’a pas pu être enlevée, nous ne pouvons pas utiliser les trois terrains en dessous comme, je ne sais pas quand elle va pouvoir être enlevée."

Arriver à l’heure

Pour pouvoir s’entrainer à nouveau à Havré, il ne fallait pas réserver de créneaux horaires. Même si c’est seulement réservé aux abonnés et affiliés, chacun attend et s’autodiscipline avant de monter sur le court, pour une heure en général, histoire de laisser tout le monde en profiter.

"On compte arriver vers 15h50 pour jouer vers 17h", confie Didier Gauchie, 40 ans de tennis. "On aura le temps de se raconter pas mal de choses. On en a rattraper."

La bonne humeur était au rendez-vous tout au long des échanges ou en dehors en attendant. "Ca va surtout faire du bien de pouvoir jouer. Depuis le temps qu’on attendait ça. En plus, les interclubs pourraient passer à la trappe."

Le discours de chaque joueur présent ce lundi matin à Havré disait la même chose : quel soulagement. Qu’on soit espoir du tennis ou pour le simple plaisir.

"J’étais très impatient", s’enthousiasme Adrien, 10 ans. "Même un peu excité. Ca me manquait de pouvoir faire du tennis et de prendre la raquette."

© DH

"Retrouver le niveau"

En face de lui, Adrien avait son coach, Yves Pevenage. Pour lui, le bout du tunnel semble peut-être être à portée de revers.

"Je suis full-time indépendant à Havré et depuis six semaines, je n’ai pas donné un cours", se désole-t-il même s’il préfère garder le sourire aux lèvres. "Donner des cours par vidéo, ce n’est pas vraiment évident en tennis. Mais je n’ai pas peur pour mes élèves qu’ils perdent leur tennis. C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas."

Arno et Teodor aussi se sont réjouit de l’ouverture des terrains. Peu avant 11h, ils ont sauté sur l’un des terrains. Pour ces deux adolescents, pas question de reprendre à toute vitesse.

"Au départ, ce sera de retrouver le niveau, de refaire nos gammes", explique Teodor qui va devoir bientôt rentrer à l’école pour terminer ses humanités alors qu’Arno pourra peut-être disposer de plus de temps pour s’entrainer. "Ca fait six semaines que je n’ai plus joué. La dernière fois, j’étais en tournoi et ça s’est arrêté en plein milieu. A la maison, on s’entraine surtout physiquement."

© DH



Pas de toit

La seule chose qui pouvait, au fond, gâcher un peu la bonne humeur ambiante, c’était l’absence de club house. "Vous savez, à mon âge, la 3e mi-temps, c’est le plus important", rigole Didier Gauchie.

En cette période de début de déconfinement, même si la pratique de certains sports est désormais permise, les gestes barrières et mesures sanitaires sont toujours d’application. Pas de club house donc ouvert. Mais donc, pas de possibilité d’être au sec en cas de fortes pluies.

"Ils iront se mettre sous la petite aubette en face des terrains et si pas, ils courront dans leur voiture", rigole la présidente des lieux.