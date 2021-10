Après quatre victoires de rang assorties d’une pléthore de buts et conviés à affronter un adversaire plutôt mal en point(s), au propre comme au figuré, les Montois n’ont pu être reçus cinq sur cinq. Des moments d’égarement inhabituels derrière, des choix trop peu judicieux devant, Laurent Demol (50 berges ce samedi) n’a pas su célébrer son demi-siècle d’existence dans l’allégresse : "On ne mérite pas plus. En plus d’avoir été généreux en offrant les deux buts adverses, nous n’avons pas été capables de faire la différence dans les vingt derniers mètres. Ainsi, certaines tâches recommandées lors de la théorie d’avant-match n’ont pas été remplies et peut-être qu’à 1-0, d’aucuns ont cru qu’ils allaient pouvoir dérouler à leur guise…"