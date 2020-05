Les Verts ont dévoilé leur programme de reprise.

Promus en D1 amateurs, les Francs Borains préparent la prochaine saison.

Si au rayon transferts, le staff de Dante Brogno n'est pas restés inactifs, il restait encore à affiner le programme de reprise.

La publication a été faite ce vendredi matin.

Après une première reprise du groupe le 13 juin durant laquelle sont prévus une séance d'essayage, la remise des programmes individuels et un mini-entrainement, l'équipe se retrouvera à nouveau un mois plus tard pour amorcer la préparation de la saison 2020-2021. "Ils vivront une semaine de pré-reprise avec sept séances au planning, qui seront suivies par des tests physiques et médicaux."

La préparation débutera véritablement le 27 juillet avec plusieurs matches amicaux programmés en août et un stage de trois jours aux Lacs de l'Eau d'Heure début août.

On y épinglera notamment un beau duel face au RWDM, promu en D1B, le 5 août. Quatre joutes amicales sont mises à l'agenda avant le premier match officiel, ce sera en Coupe de Belgique le dimanche 23 août.

Le programme