Déjà présents dans le groupe de Dante Brogno ces dernières semaines, Tidiane Sangare et Valentin Baume sont officiellement prêtés aux Francs Borains pour cette saison, annonce le club en cette fin de mercato.

Formé au Sporting de Charleroi, Valentin Baume avait déjà connu une saison en prêt au RWDM et sera en concurrence avec Maxime Vandermeulen, lequel a lui aussi été formé chez les Zèbres.

Tidiane Sangare est lui prêté par le FC Nantes. Ce flanc droit de 20 ans qui peut aussi évoluer à gauche a pu déjà se familiariser avec ses équipiers.

"Les objectifs du club sont motivants, le RFB est en pleine ascension et me permettra de découvrir un nouveau championnat. J’espère progresser personnellement et collectivement et aller le plus loin possible dans chaque compétition", a-t-il confié sur le site du club.

Ce ne sont pas les premiers prêts qu'accueillent les Verts. Le plus beau coup du mercato au Stade Vedette, c'est d'ailleurs l'arrivée de Roman Ferber... prêté par l'Union.