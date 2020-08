Retrouver le rythme des terrains, les automatismes, voilà l’objectif du jour pour le RFB. Devant un public venu en nombre, les Borains ont fait le boulot. “La priorité du jour, c’était de reprendre du plaisir”, déclarait Dante Brogno. “Tous étaient heureux de retrouver le terrain, l’intensité des matchs. Les occasions ont été nombreuses ce soir, c’est positif. Maintenant, place à trois jours de stage aux barrages de l’Eau d’Heure. C’est là que l’on va cimenter ce groupe, le rendre plus fort. ”

Du côté d’Hornu, tout se met doucement en place. Ayant repris depuis moins de deux semaines, les hommes de Khalifa sont moins avancés dans leur préparation. “Nous sommes en rôdage”, assure Said Khalifa. “Le niveau du RFB reste évidemment bien plus haut que le nôtre, trois divisions. Mais j’ai vu beaucoup de positif, des gamins qui ont du culot et du talent. Maintenant, on part sur des rencontres d’équipes de notre niveau, avec Jemappes ce jeudi. Mais il faudra compter sur nous cette saison.”

Royal Francs Borains (1ère MT) : Vandermeulen ; Deschryver, Stevens, Chaabi, Mambabua ; Lai, Senaici, Durieux ; Bouchentouf, Habbas, Ferber

Royal Francs Borains (2ème MT) : Fernez ; Sylla, Botoko, Anaclerio, Gomis ; Ebosse, Lavenant, Lamort ; Zorbo, Tall, Dutard

RLC Hornu : Debauque, Basile, Makinguet, El Hassani, Koutaine, D’Errico, Meftali, Gourad, Celsy, Desomberg, Ficara, Abidellah, Amallah, Bigot, Porco, Arena

L’arbitre : Mr Delaye

Avertissements : Amallah, Vandermeulen

Les buts : 2e Ferber sur pen. (1-0), 22e Bouchentouf (2-0), 27e Habbas (3-0), 85e et 90e Tall (4-0 et 5-0), 90e + 2 Dutard (6-0)