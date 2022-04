Les Francs Borains ont arraché un point face au Patro: "Les joueurs se sont battus comme des lions" Mons Christophe Decelle © F. Patty

Les Borains méritaient mieux face à un candidat au top 4 au vu de la 2e mi-temps.



Pour son dernier match de la saison à domicile, le RFB devait absolument faire un résultat positif dans l’optique du maintien. Peut-être stressés par l’importance de l’enjeu, les Borains qui perdaient rapidement Hedi Chaabi (blessure musculaire), multipliaient les approximations et n’inquiétaient jamais les Limbourgeois.



Sauf, juste avant la pause, grâce à Renquin qui réalisait un coup de génie pour remettre les deux équipes à égalité, puisque le Patro avait ouvert le score (22e) via une tête de Renson. Métamorphosés par ce but égalisateur, ils montraient beaucoup de détermination et d’envie, dominant outrageusement la seconde période. (...)