Que du beau monde à Vedette ce mercredi. Après la présentation du nouvel organigramme et avant la rencontre Charleroi - Amiens (3-3), la direction a annoncé avoir scellé un partenariat avec le Sporting de Charleroi, en présence de Mehdi Bayat pour l’évoquer.

"Il s’inscrira dans trois volets", commence le président Bouchez. "D’abord, pour l’équipe première avec d’éventuels prêts de joueurs car vu le budget - estimé à 800000 euros pour la division-, il y a plus qu’un intérêt à utiliser cette filière. Ce n'est pas vraiment un besoin, plus un intérêt. Ensuite, il concernera aussi l’école des jeunes et en troisième volet les partenaires et sponsors."

Entre le club professionnel et celui qui aspire à le devenir à l'horizon 2025, l’idylle semble déjà bien partie, d’autant plus qu’on sait l’admiration du président des Verts pour Mehdi Bayat. "J’espère qu’on jour, on se rencontrera sur la pelouse", entame le boss du Sporting. "Il y a de la place en Wallonie. On est un peu isolé dans le Hainaut mais on veut aider. Notre volonté ensemble est de se dire plus tard qu’on est fier de ce qu’on a pu accomplir. On veut permettre aux Francs Borains de grandir. Avec les joueurs, on peut par exemple avoir un gamin qui termine sa formation chez nous et qui revient ensuite pro au RFB. C’est du win-win."