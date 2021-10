Après une défaite imméritée à Tessenderlo et l’élimination en coupe face au Beerschot, le RFB avait à cœur de renouer avec le succès. Chose faite, puisqu’il s’est imposé 2-0 grâce à des buts d’Habbas et de Chaabi, et n’a toujours pas encaissé le moindre but à domicile. Il fallait cependant deux arrêts déterminants à 1-0 de Vandermeulen pour préserver ses filets inviolés.

Dominés pendant la majorité de la rencontre, les Borains n’ont pas réitéré leurs bonnes prestations de ces dernières semaines, mais l’essentiel était bien d’engranger à nouveau trois unités, qui leur permettent d’être deuxièmes au classement, à un petit point du FC Liège, à deux matchs de la fin de la tranche. “Personnellement, je trouve que nous avons fourni une très bonne première période. La clé du match, c’est d’avoir évolué avec deux attaquants dès le début. (...)