Les Francs Borains partagent face à Visé au terme d'une partie peu emballante Mons Bernard Ghislain Si les locaux prenaient d'emblée les choses en mains, rapidement aussi ont s’aperçut que la précision n'était guère au rendez-vous et qu'à la moindre occasion, Visé en profiterait. Score final: 1-1. © Ferriol

Sur un contre rondement mené, Legear alertait l'arrière-garde boraine mais Chaabi veillait sur la ligne . A la 14e, ce que l'on sentait arriver arriva et Manfredi faisait 0-1 sans qu'on ne trouve à y redire. Dante Brogno, forcément déçu de la manière dont procédait sa troupe opérait un premier changement sensé donner plus de poids à sa division offensive. Cela fonctionnait puisque , juste avant la pause, Habbas, le nouveau venu remettait les deux équipes à égalité. Le spectacle n'avait guère toutefois gagné en qualité mais au moins, le suspense persistait.



La seconde période reprenait sur le même tempo et avec le même lot d'imprécisions. Les deux gardiens passaient une après midi relativement tranquille tant les ballons avaient du mal à venir dans leurs zones d'influence. , c'est dire....Les Borains se faisaient certes un peu plus pressants que leurs hôtes mais maladresses et imprécisions se succédaient et plus rien n'était inscrit.



Fiche technique



RFB : Saussez ; Deschryver, Allouache, Chaabi, Abderahmanne ; Renquin (82e De Oliveira), Pejcic (29e Habbas),Niankou, Lauwrensens ; Crolet, Caufriez (75e Kabeya).

URSL Visé : Cremer ; R.Wilmots, Oluoch, Dequière,Bonemme ; Legear (80e Musset Quintais), Brrou, M. Wilmots, Sangare (90e Pepinto), Manfredi ; Gueye (85e Sylla).

Arbitre : M. Letellier

Avertissements : Chaabi, Gueye, Sylla

Les buts : 14e Manfredi (0-1), 40e Habbas (1-1)